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Голова наглядової ради німецької "дочки" "Північного потоку-2" залишив посаду на вимогу МЗС Німеччини

"Це зачіпає інтереси держслужби", - пояснили в міністерстві закордонних справ ФРН.

Голова наглядової ради німецької "дочки" "Північного потоку-2" залишив посаду на вимогу МЗС Німеччини
Дітер Вальтер Халлер
Фото: K. Lauterwasser-Stielow

Голова наглядової ради компанії Gas for Europe, яку називають німецькою "дочкою" "Північного потоку-2", Дітер Халлер залишив свою посаду через заборону МЗС Німеччини.

Про це повідомляє РБК.

Компанія Nord Stream 2 AG була створена для управління німецькою ділянкою газопроводу "Північний потік-2". 

"Газпром" оголосив про заснування цієї дочірньої структури в Німеччині наприкінці січня 2022 року. У її володінні та під керуванням перебуватиме частина трубопроводу завдовжки 54 кілометри. Створення окремої компанії в німецькій юрисдикції було умовою для сертифікації газопроводу, адже до цього моменту процедуру призупинили.

Дітер Халлер раніше обіймав посаду посла Німеччини у Саудівській Аравії. Коли він повідомив Міністерство закордонних справ ФРН про намір працювати в Gas for Europe як відставний чиновник, у відомстві провели перевірку і за її підсумками заборонили Халлеру таку діяльність. В МЗС зазначили, що вона "зачіпає інтереси держслужби".

Новими членами наглядової ради Gas for Europe були призначені колишній головний виконавчий директор компанії Enercity Міхаель Файст і керуючий директор Gas Value Chain Company Вольфганг Петерс. Голову наглядової ради мають обрати на наступному засіданні.

Нагадаємо, 1 лютого голова Ради Міністрів Республіки Польща Матеуш Моравецький та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль спільно звернулися до Німеччини з проханням не запускати "Північний потік-2", адже він стане елементом шантажу Європи з боку Росії.

27 січня Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що в разі нової агресії Росії проти України ФРН підтримає санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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