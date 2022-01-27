"Газпром" створив компанію для німецької ділянки "Північного потоку-2"

Компанія Nord Stream 2 AG заснувала німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH. Відсутність такої компанії була причиною зупинки сертифікації газогону "Північний потік-2".

Як йдеться у заяві на сайті на оператора проєкту, нова компанія стане власником та оператором 54-кілометрової ділянки газопроводу "Північний потік-2", розташованої в німецьких територіальних водах, а також наземного об’єкта у місті Любміні.

Головний офіс компанії Gas for Europe GmbH розташований у Шверіні.

Як повідомляли, Nord Stream AG подала заявку на сертифікацію газогону "Північний потік-2" до Федерального мережевого агентства ФРН 6 вересня 2021 року.

У листопаді 2021 року Федеральне агентство з мереж Bundesnetzagentur призупинило процес сертифікації оператора "Північний потік-2", доки компанія не створить німецьку "дочку". Таким чином Nord Stream 2 AG виконала вимогу німецького законодавства щодо організації оператора газогону.

Тепер Bundesnetzagentur має 4 місяці на ухвалення рішення про сертифікацію газогону.