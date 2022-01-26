Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
Ставки на територіальну оборону
Ставки на територіальну оборону
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
У Раді домовились створити постанову про відтермінування штрафів для ФОП
У Раді домовились створити постанову про відтермінування штрафів для ФОП
Україна не вестиме перемовини із бойовиками "ЛДНР" про статус Донбасу, – джерела
Україна не вестиме перемовини із бойовиками "ЛДНР" про статус Донбасу, – джерела
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
ГоловнаСвіт

ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом звільнити Навального

Автори резолюції закликають РФ розпочати незалежне, швидке та ефективне розслідування отруєння Навального,

ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом звільнити Навального
Фото: EPA/UPG

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала РФ негайно звільнити опозиційного політика Олексія Навального. Відповідне рішення підтримали 86 депутатів, проти виступили 14.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Парламентська асамблея відзначає численні медичні докази, які свідчать про те, що пан Навальний був отруєний інгібітором фосфорорганічної холінестерази під час перебування в Росії, що призвело до різкого погіршення його здоров’я 20 серпня 2020 року. Відкидаються припущення, що він був отруєний у будь-який момент після того, як його доправили на медичний евакуаційний рейс з Омська до Берліна 22 серпня 2020 року", - йдеться у резолюції.

У документі зазначається, що "Новічок" вироблявся лише в державних лабораторіях СРСР та в Росії, та вказується на можливу причетність до отруєння Навального агентів російської ФСБ.

Автори резолюції закликають РФ розпочати незалежне, швидке та ефективне розслідування отруєння Навального, а також розслідувати ймовірну розробку, виробництво, накопичення та застосування хімічної зброї на території Росії.

Із січня 2021 року Олексій Навальний перебуває за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей. Також йому інкримінують "пропаганду злочинної діяльності" в Інтернеті за допомогою сайтів ФБК і "Штаби Навального", youtube-каналу, соцмереж Twitter, Instagram, Facebook та інших.

28 вересня в Росії порушили ще одну справу проти Навального - його звинувачують у "створенні і керівництві екстремістською спільнотою".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також