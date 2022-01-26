ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом звільнити Навального

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала РФ негайно звільнити опозиційного політика Олексія Навального. Відповідне рішення підтримали 86 депутатів, проти виступили 14.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Парламентська асамблея відзначає численні медичні докази, які свідчать про те, що пан Навальний був отруєний інгібітором фосфорорганічної холінестерази під час перебування в Росії, що призвело до різкого погіршення його здоров’я 20 серпня 2020 року. Відкидаються припущення, що він був отруєний у будь-який момент після того, як його доправили на медичний евакуаційний рейс з Омська до Берліна 22 серпня 2020 року", - йдеться у резолюції.

У документі зазначається, що "Новічок" вироблявся лише в державних лабораторіях СРСР та в Росії, та вказується на можливу причетність до отруєння Навального агентів російської ФСБ.

Автори резолюції закликають РФ розпочати незалежне, швидке та ефективне розслідування отруєння Навального, а також розслідувати ймовірну розробку, виробництво, накопичення та застосування хімічної зброї на території Росії.

Із січня 2021 року Олексій Навальний перебуває за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей. Також йому інкримінують "пропаганду злочинної діяльності" в Інтернеті за допомогою сайтів ФБК і "Штаби Навального", youtube-каналу, соцмереж Twitter, Instagram, Facebook та інших.

28 вересня в Росії порушили ще одну справу проти Навального - його звинувачують у "створенні і керівництві екстремістською спільнотою".