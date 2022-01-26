Посольство США закликало американців розглянути можливість виїзду з України

Посольство просить усіх громадян США в Україні заповнити онлайн-форму для комунікації у кризових випадках.

Посольство Сполучених Штатів в Україні закликало американців розглянути можливість виїзду з України через посилення загрози військових дій з боку Росії.

Відповідне звернення оприлюднене на сайті посольства США в Україні.

"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через посилення загрози російських військових дій і може погіршуватися без попередження. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - йдеться у повідомленні.

Посольство просить усіх громадян США в Україні заповнити онлайн-форму для комунікації у кризових умовах.

"Це особливо важливо, якщо ви плануєте залишитися в Україні", - сказано у зверненні.

Нагадаємо, перший заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Сполучені Штати бачать усі ознаки підготовки Росією широкомасштабного наступу на Україну у середині лютого.