Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
У Казахстані та ще двох країнах Центральної Азії вимкнули електроенергію
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
ФОПи намагались прорватися до будівлі Верховної Ради (оновлено)
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"
ГоловнаСвіт

Посольство США закликало американців розглянути можливість виїзду з України

Посольство просить усіх громадян США в Україні заповнити онлайн-форму для комунікації у кризових випадках.

Посольство США закликало американців розглянути можливість виїзду з України
Посольство США в Києві
Фото: EPA/UPG

Посольство Сполучених Штатів в Україні закликало американців розглянути можливість виїзду з України через посилення загрози військових дій з боку Росії.

Відповідне звернення оприлюднене на сайті посольства США в Україні.

"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через посилення загрози російських військових дій і може погіршуватися без попередження. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - йдеться у повідомленні.

Посольство просить усіх громадян США в Україні заповнити онлайн-форму для комунікації у кризових умовах.

"Це особливо важливо, якщо ви плануєте залишитися в Україні", - сказано у зверненні.

Нагадаємо, перший заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Сполучені Штати бачать усі ознаки підготовки Росією широкомасштабного наступу на Україну у середині лютого.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також