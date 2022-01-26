Росія може почати вторгнення в Україну в середині лютого, - Шерман

Дипломат зазначила, що на плани Москви могло вплинути відкриття 4 лютого церемонії Олімпійських ігор у Пекіні.

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Сполучені Штати бачать усі ознаки підготовки Росією широкомасштабного наступу на Україну у середині лютого.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Я не знаю, чи він (президент РФ Володимир Путін - ред.) ухвалив остаточне рішення, але ми точно бачимо всі ознаки, що він збирається застосувати військову силу, можливо, зараз або у середині лютого", - сказала вона.

Шерман зазначила, що на плани Москви могло вплинути відкриття 4 лютого церемонії Олімпійських ігор у Пекіні.

Нагадаємо, за підсумками засіданні РНБО 24 січня президент Володимир Зеленський у відеозверненні запевнив українців, що "все під контролем, причин для паніки немає". Учора ввечері глава держави звернувся до українців із закликом "мислити критично, логічно й позитивно" і відрізняти фейки від правди.