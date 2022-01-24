У своєму зверненні президент заявив, що "підсумком саме цього засідання є не гучні рішення для медіапростору, а важливі висновки для нашого суспільства і українських громадян”.

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українського народу за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"В Офісі Президента відбулося чергове засідання РНБО, на якому йшлося про ситуацію на сході України, в енергетичному секторі, а також протидію COVID-19. Про підсумки засідання – у зверненні Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.

У своєму зверненні президент заявив, що "підсумком саме цього засідання є не гучні рішення для медіапростору, а важливі висновки для нашого суспільства і українських громадян”.

“Вони звучать просто: Все під контролем, причин для паніки немає”, - сказав Зеленський.

Він заявив, що першим питанням засідання була ситуація на сході України, другим - питання енергетики. Президент заспокоїв українців та заявив, що в Україні достатньо енергоносіїв для успішного проходження опалювального періоду.

“В підземних сховищах України достатньо запасів вугілля, на електростанціях і в портах вони перевищили вже 1 млн тонн”, - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що відсьогодні 1 тис. грн від держави люди старше 60 років зможуть витрачати на купівлю ліків. Протягом лютого програму “е-підтримка” також розширять: літні люди зможуть витратити 1 тис. грн на оплату комунальних послуг. Згодом її поширять на громадян 14-18 років - вони зможуть витрачати отримані гроші, зокрема, на освіту.

Крім того, в якості заохочення ті українці, які пройшли третю вакцинацію, отримають ще по 500 грн на додачу до 1 тис., які вже почали виплачуватись в рамках програми “е-підтримка”.

“В рамках програми “е-підтримка" буде додано ще 500 гривень плюс для тих громадян України, які отримають третю, бустерну дозу щеплення”, - сказав Зеленський.