Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим
Глава ВМС Німеччини подав у відставку після заяв про Крим
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Держдеп, що тікає, або Чому Україна – не Афганістан
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
Андрій Крищенко: «Потрібно багато-багато резервістів – добровольців, які прийдуть, запишуться і будуть тренуватися в теробороні»
В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
В Москві заявили про готовність захищати "росіян" на Донбасі
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
ГоловнаПолітика

АМУ розгляне питання територіальної оборони міст та містечок

Засідання відбудеться 28 січня.

АМУ розгляне питання територіальної оборони міст та містечок

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко ініціює проведення 28 січня засідання правління АМУ для обговорення питань територіальної оборони міст. Особлива увага має бути приділена питанням безпеки та обороноздатності прикордонних регіонів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні для захисту української держави вкрай важливі чітка координація дій, спільна робота та єдина позиція місцевої влади та центральної. Тому я ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України, на якому обговоримо заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка. Єдність, витримка і спокій, взаємодопомога та взаємопідтримка - головне в час таких складних випробувань для країни», - зазначив Кличко.

Він висловив підтримку місту Харкову, яке президент Зеленський згадав в інтерв’ю The Washington Post як прикордонне місто, що може бути захоплене в разі широкомасштабного російського вторгнення.

«На тлі обговорення останніми днями заяв щодо, нібито, ймовірного захоплення російським агресором Харкова, як голова Асоціації міст України, від імені АМУ хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом - уся Україна! Окрім Харківщини прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина та деякі інші регіони, що межують з Росією. Питання їхньої безпеки та обороноздатності – це питання безпеки й усіх інших регіонів України», - заявив Кличко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також