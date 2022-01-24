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Кличко закликав Німеччину окреслити свою позицію щодо російської агресії

«Вони на стороні свободи і України чи агресора», - заявив мер в коментарі німецькому виданню.

Кличко закликав Німеччину окреслити свою позицію щодо російської агресії
Кличко на сесії Київради 18 листопада
Фото: vechirniy.kyiv.ua/

Мер Києва Віталій Кличко закликав Німеччину окреслити свою позицію щодо російської агресії . Про це він заявив у коментарі німецькому виданню Bild.

«Багато хто запитує себе: на чиїй стороні сьогодні уряд Німеччини? На стороні свободи, а значить - України? Чи на боці агресора? Зараз потрібен чіткий сигнал від важливої країни Європи», - заявив Кличко.

Лідер «УДАРу» наголосив на тому, що Україна є демократичною європейською країною.

«Україна хоче лише одного: бути незалежною, демократичною та вільною країною. Ми місяцями демонстрували це на Майдані 2014 року. І ми продовжуватимемо боротися за це. Ми ні на кого не нападаємо, але захищатимемо свою країну», - підсумував Кличко.

Раніше в інтерв'ю телеканалу CNN Кличко заявив, що Україна не хоче повернення до Радянського Союзу і бачить своє майбутнє як європейська демократична країна, тому Росія нарощує агресію.

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