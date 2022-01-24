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КМІС: відрив Зеленського від Порошенка в президентському рейтингу – в межах похибки

Підтримка Разумкова і Тягнибока скоротилася. 

КМІС: відрив Зеленського від Порошенка в президентському рейтингу – в межах похибки
Фото: ЕРА/UPG

Відносно найвищу підтримку у президентському рейтингу має чинний глава держави Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати 23,5% тих, хто визначився з кандидатом і пішов би на вибори.

Однак пʼятий президент, нардеп "Євросолідарності" Петро Порошенко має підтримку в 20,9%. Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони ділять перше місце, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології. 

Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (11,8%), Ігор Смешко з "Сила і честь" (7,1% і 9,6%), Юрій Бойко з ОПЗЖ (9,3%). 

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Фото: КМІС

"Порівняно з груднем 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, з 16,7% до 20,9% зросла підтримка П. Порошенка. Також простежується ріст підтримки І. Смешка (з 6,8% до 9,6%). Водночас простежується зниження підтримки Д. Разумкова (з 8,1% до 5%) і О. Тягнибока (з 3,1% до 1.1%)", – додали в КМІС. 

При цьому більшість опитаних також не підтримує балотування Володимира Зеленського на другий термін. Проти повторного висування виступили 62,5%, за – 30,3%. Більшість (53,6%) також підтримують дострокові парламентські вибори, а президентських – 47,2%.

Опитування проводилося 20-21 січня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

Опитано 1205 респондентів з неокупованих частин України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький звернув увагу, що потрібно враховувати період опитування – одразу після подій навколо повернення П. Порошенка в Україні та його судового процесу. 

"Утім, «після не означає внаслідок», тому виявлена динаміка показників, скоріше за все, насправді є наслідком комплексу факторів – як, власне, судовий процес над П. Порошенком, так і економічні питання та питання, пов’язані з безпекою України через ескалацію з боку Росії", – додав він.

Нагадаємо, в грудневому опитуванні КМІС найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський – за нього проголосували би 17% серед усіх респондентів і 27,6% серед тих, хто визначився з вибором.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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