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Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Ним став Олександр Тарасовський.

Зеленський призначив заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Фото: Олег Скрипник

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Тарасовського заступником голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України.

Відповідний указ №18/2022 оприлюднений на сайті глави держави.

"Призначити Тарасовського Олександра Олексійовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні минулого року Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки. Замість Валерія Кондратюка, який очолював СЗР з червня 2020 року, посаду обійняв директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко. 

Це вже четвертий керівник СЗР за час каденції Зеленського.

В березні минулого року НАБУ відправило під суд ексзаступника голови Служби зовнішньої розвідки Павла Пашковського.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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