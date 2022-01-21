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"Слуга народу" проведе засідання 24 січня, перед початком роботи Ради

Депутати обговорять плани роботи на тиждень.

"Слуга народу" проведе засідання 24 січня, перед початком роботи Ради
Фото: Lb.ua

У понеділок, 24 січня, о 19:00, у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції політичної партії "Слуга Народу", на якому народні депутати обговорять план роботи на тиждень.

Про це повідомила пресслужба політсили.

Як відомо, наступного тижня Верховна Рада продовжить роботу в режимі пленарних засідань.

Зазначається, що в планах народних депутатів розглянути такі законопроекти:

  • №3415 – щодо протидії поправочному спаму;
  • №4278, 4279 – про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів зі 100 до 150 євро;
  • №5583 – про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, щодо вдосконалення системи соціального захисту;
  • №5864 – щодо запровадження нового державного свята – Дня Української Державності, який відзначатимуть 28 липня;
  • Пакет президентських законопроектів щодо запровадження економічного паспорта №№6394, 6395, 6396, 6397;
  • №6302 – щодо підготовки та ведення національного спротиву.

Нагадаємо, ці зимні канікули стали найдовшими для парламентарів за 10 років. Останнє пленарне засідання відбулося 17 грудня 2021 року, а наступне - буде 25 січня.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук серед пріоритетів роботи Ради на 2022 рік назвав посилення народовладдя, реформу СБУ, пенсійну реформу та містобудування. Також повідомлялося, що одним з перших завдань на 2022 рік буде ухвалення законопроєктів президента про економічний паспорт українця. Стефанчук також  вирішив залучити до написання законопроєктів науковців.

Також у 2022 році  Рада може ухвалити законопроєкт про запровадження дистанційного голосування для парламентарів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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