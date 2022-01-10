У Верховній Раді найдовші "зимові канікули" за останні 10 років, - КВУ

Цього року "зимові канікули" депутатів Верховної Ради стали рекордними за останні 10 років.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Останнє пленарне засідання ВР було проведено 17 грудня 2021 року, а наступне відбудеться 25 січня 2022 року, що складає 38 днів без засідань.

Для порівняння: тривалість часу без пленарних засідань в зимовий період у ВР VIII скликання була нижчою. У період 1-ої сесії (2014-2015 років) ВР VIII скликання народні депутати не мали пленарних засідань із 29 грудня по 12 січня, 3-ої сесії - з 26 грудня по 25 січня, 5-ої сесії - з 24 грудня по 16 січня, 7-ої сесії - з 23 грудня по 15 січня, 9-ої сесії - з 22 грудня по 14 січня.

Депутати ВР VII скликання теж відпочивали менше. За час 1-ої сесії (2012-2013 років) не було засідань з 26 грудня по 10 січня, 3-ої сесії - з 21 грудня по 14 січня.

"Вперше за останні 10 років народні депутати відпочивають впродовж такого тривалого часу. При цьому у Верховній Раді вистачає боргів, які не були закриті в минулому році. Наприклад, народні депутати, попри обіцянки, не встигли погасити борги перед шахтарями, прийнявши відповідний законопроект під кінець року лише в першому читанні", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

"Традиційно календарний план роботи Ради завжди ухвалюється із урахуванням потреб відпусток народних депутатів. Однак цьогоріч тривалість відпочинку є рекордно високою. Також показово, що на початку роботи депутати ВР IX скликання відпочивали менше часу, ніж зараз", - додав Кошель.

У КВУ також зазначили, що, попередньо, канікули мали бути коротшими. Так, відповідно до першої редакції Календарного плану, прийнятої в липні, тиждень із 11 по 14 січня планувалося відвести саме для роботи на пленарних засіданнях. Однак у грудні народні депутати внесли зміни до Постанови, призначивши на цей час замість пленарних засідань тиждень роботи із виборцями (у пояснювальній записці обґрунтуванням такого кроку було названо "необхідність проведення роботи з виборцями в січні 2022 року").

Нагадаємо, спікер парламенту Руслан Стефанчук серед пріоритетів роботи Ради на 2022 рік назвав посилення народовладдя, реформу СБУ, пенсійну реформу та містобудування. Також повідомлялося, що одним з перших завдань на 2022 рік буде ухвалення законопроєктів президента про економічний паспорт українця. Стефанчук також вирішив залучити до написання законопроєктів науковців.

Також у 2022 році Рада може ухвалити законопроєкт про запровадження дистанційного голосування для парламентарів.