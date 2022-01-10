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У Верховній Раді найдовші "зимові канікули" за останні 10 років, - КВУ

Останнє пленарне засідання відбулося 17 грудня 2021 року, а наступне буде 25 січня.

У Верховній Раді найдовші "зимові канікули" за останні 10 років, - КВУ
Фото: Макс Левин

Цього року "зимові канікули" депутатів Верховної Ради стали рекордними за останні 10 років.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Останнє пленарне засідання ВР було проведено 17 грудня 2021 року, а наступне відбудеться 25 січня 2022 року, що складає 38 днів без засідань.

Для порівняння: тривалість часу без пленарних засідань в зимовий період у ВР VIII скликання була нижчою. У період 1-ої сесії (2014-2015 років) ВР VIII скликання народні депутати не мали пленарних засідань із 29 грудня по 12 січня, 3-ої сесії - з 26 грудня по 25 січня, 5-ої сесії - з 24 грудня по 16 січня, 7-ої сесії - з 23 грудня по 15 січня, 9-ої сесії - з 22 грудня по 14 січня.

Депутати ВР VII скликання теж відпочивали менше. За час 1-ої сесії (2012-2013 років) не було засідань з 26 грудня по 10 січня, 3-ої сесії - з 21 грудня по 14 січня.

"Вперше за останні 10 років народні депутати відпочивають впродовж такого тривалого часу. При цьому у Верховній Раді вистачає боргів, які не були закриті в минулому році. Наприклад, народні депутати, попри обіцянки, не встигли погасити борги перед шахтарями, прийнявши відповідний законопроект під кінець року лише в першому читанні", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

"Традиційно календарний план роботи Ради завжди ухвалюється із урахуванням потреб відпусток народних депутатів. Однак цьогоріч тривалість відпочинку є рекордно високою. Також показово, що на початку роботи депутати ВР IX скликання відпочивали менше часу, ніж зараз", - додав Кошель.

У КВУ також зазначили, що, попередньо, канікули мали бути коротшими. Так, відповідно до першої редакції Календарного плану, прийнятої в липні, тиждень із 11 по 14 січня планувалося відвести саме для роботи на пленарних засіданнях. Однак у грудні народні депутати внесли зміни до Постанови, призначивши на цей час замість пленарних засідань тиждень роботи із виборцями (у пояснювальній записці обґрунтуванням такого кроку було названо "необхідність проведення роботи з виборцями в січні 2022 року").

Нагадаємо, спікер парламенту Руслан Стефанчук серед пріоритетів роботи Ради на 2022 рік назвав посилення народовладдя, реформу СБУ, пенсійну реформу та містобудування. Також повідомлялося, що одним з перших завдань на 2022 рік буде ухвалення законопроєктів президента про економічний паспорт українця. Стефанчук також  вирішив залучити до написання законопроєктів науковців.

Також у 2022 році  Рада може ухвалити законопроєкт про запровадження дистанційного голосування для парламентарів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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