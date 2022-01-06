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​Стефанчук вдруге заразився коронавірусом

Спікер уже хворів у кінці 2020 року. 

​Стефанчук вдруге заразився коронавірусом
Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що вдруге заразився коронавірусом.

"Новий рік почався з нових клопотів - коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура", - написав він у фейсбуці.

Вперше спікер, який тоді ще був першим заступником голови Верховної Ради, перехворів на коронавірус у листопаді-грудні 2020 року.

Стефанчук вакцинувався від коронавірусу індійською вакциною CoviShield на початку 2021 року.

Нагадаємо, що перший пленарний тиждень Верховної Ради у 2021 році почнеться 24 січня. До того часу депутати працюють в комітетах та в округах. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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