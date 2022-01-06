РНБО відзвітувала про виконання державного оборонного замовлення у 2021 році

Придбано 3 тис. зразків озброєння і техніки та 4 млн боєприпасів і ракет.

Український сектор безпеки і оборони у 2021 році уклав понад 600 контрактів в рамках державного оборонного замовлення, використавши 98,8% виділених з державного бюджету коштів.

Про це повідомила пресслужба Ради національної безпеки і оборони.

Міноборони виконало завдання на 99,5%.

За результатами виконання державного оборонного замовлення до Збройних сил та інших військових формувань поставлено понад 3 тисячі основних зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, до 4 мільйонів боєприпасів та ракет різного призначення, близько 3 тисяч приладів нічного бачення.

Крім того, ЗСУ отримали нові безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar TB-2, сучасні засоби зв’язку, бронетанкове озброєння та техніку, розвідувальні безпілотні комплекси, протикорабельний комплекс крилатих ракет "Нептун" берегового базування, комплекси радіоелектронної боротьби тощо.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року міністр оборони Олексій Резніков заявив про намір реформувати систему оборонних закупівель. Міністерство перейде на трирічне планування, закриє безперспективні розробки та створить нову закупівельну структуру за аналогією до Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

Зміни почнуть впроваджувати з 2023 року.