Україна звела бюджет-2021 з дефіцитом 166,8 млрд гривень

Загальний фонд державного бюджету України за 2021 рік виконано з дефіцитом 166,8 млрд гривень, тоді як у законі про держбюджет він був прописаний на рівні 220,9 млрд гривень.

Про це повідомило Міністерство фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.

Дефіцит держбюджету профінансували за рахунок запозичень, розмір яких минулого року склав 602,8 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в 2021 році становили 1 084,1 млрд гривень (на 2,8% більше, ніж планувалось), а видатки - 1 257,8 млрд гривень (на 1,6% менше, ніж планувалось).

За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 614,4 млрд грн, розпис виконано на 103,1% (+18,4 млрд грн), в тому числі по основних платежах:

податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 137,6 млрд грн;

податку на прибуток підприємств – 147,8 млрд грн;

рентної плати за користування надрами – 53,5 млрд грн;

акцизного податку з вироблених в Україні товарів – 68,7 млрд грн;

податку на додану вартість – 155,8 млрд грн (зібрано 315,5 млрд, відшкодовано 159,7 млрд).

За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна митна служба, надходження становили 409,3 млрд гривень, розпис виконано на 103,2% (+12,6 млрд грн), в тому числі по основних платежах:

податку на додану вартість - 380,3 млрд гривень

ввізного мита - 26,6 млрд гривень

Нагадаємо, що бюджет 2022 року передбачає доходи 1,18 трлн гривень (за загальним фондом) і витрати - 1,35 трлн гривень. Граничний обсяг дефіциту бюджету за загальним фондом не повинен перевищувати 160,3 млрд гривень.