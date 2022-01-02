За минулу добу госпіталізацій через ковід не було

За суботу, 1 січня в Україні було зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусу, з них дітей – 108, медпрацівників – 12.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 98.

Також за минулу добу одужало 2 259 осіб, госпіталізацій не було.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 277;

Вінницька область – 76;

Волинська область – 36;

Дніпропетровська область – 66;

Донецька область – 16;

Житомирська область – 127;

Закарпатська область – 76;

Запорізька область – 48;

Івано-Франківська область – 103;

Київська область – 85;

Кіровоградська область – 45;

Луганська область – 6;

Львівська область – 115;

Миколаївська область – 48;

Одеська область – 75;

Полтавська область – 100;

Рівненська область – 54;

Сумська область – 74;

Тернопільська область – 110;

Харківська область – 90;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 72;

Черкаська область – 40;

Чернівецька область – 42;

Чернігівська область – 81.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 674 538 осіб, одужало – 3 477 188, летальних випадків – 96 187 і проведено 16 816 266 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 262, медпрацівників – 74. Летальних випадків – 190.