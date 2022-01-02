Російський шахіст у нападі люті збив зі столу фігуру в партії з українцем на ЧС з бліцу
Російський шахіст у нападі люті збив зі столу фігуру в партії з українцем на ЧС з бліцу
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
Болгарська церква зробила крок до визнання ПЦУ
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського
Президент Фінляндії відповів Путіну: країна сама вирішить, чи вступати їй до НАТО
Президент Фінляндії відповів Путіну: країна сама вирішить, чи вступати їй до НАТО
Померла легенда американського кіно, 99-річна Бетті Вайт
Померла легенда американського кіно, 99-річна Бетті Вайт
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
Набув чинності закон, що забороняє російським суднам користуватися внутрішніми водними шляхами України
Зеленський призначив директора ДБР
Зеленський призначив директора ДБР
У Києві пройшов смолоскипний Марш до Дня народження Степана Бандери (оновлено)
У Києві пройшов смолоскипний Марш до Дня народження Степана Бандери (оновлено)
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За минулу добу госпіталізацій через ковід не було

Підтверджено 1 863 нові випадки ковіду.

За минулу добу госпіталізацій через ковід не було
Фото: Київрада

За суботу, 1 січня в Україні було зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусу, з них дітей – 108, медпрацівників – 12.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 98.

Також за минулу добу одужало 2 259 осіб, госпіталізацій не було.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 277;

Вінницька область – 76;

Волинська область – 36;

Дніпропетровська область – 66;

Донецька область – 16;

Житомирська область – 127;

Закарпатська область – 76;

Запорізька область – 48;

Івано-Франківська область – 103;

Київська область – 85;

Кіровоградська область – 45;

Луганська область – 6;

Львівська область – 115;

Миколаївська область – 48;

Одеська область – 75;

Полтавська область – 100;

Рівненська область – 54;

Сумська область – 74;

Тернопільська область – 110;

Харківська область – 90;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 72;

Черкаська область – 40;

Чернівецька область – 42;

Чернігівська область – 81.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 674 538 осіб, одужало – 3 477 188, летальних випадків – 96 187 і проведено  16 816 266 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 262, медпрацівників – 74. Летальних випадків – 190.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також