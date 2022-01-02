За минулу добу госпіталізацій через ковід не було

За суботу, 1 січня в Україні було зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусу, з них дітей – 108, медпрацівників – 12.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 98.
Також за минулу добу одужало 2 259 осіб, госпіталізацій не було.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 277;
Вінницька область – 76;
Волинська область – 36;
Дніпропетровська область – 66;
Донецька область – 16;
Житомирська область – 127;
Закарпатська область – 76;
Запорізька область – 48;
Івано-Франківська область – 103;
Київська область – 85;
Кіровоградська область – 45;
Луганська область – 6;
Львівська область – 115;
Миколаївська область – 48;
Одеська область – 75;
Полтавська область – 100;
Рівненська область – 54;
Сумська область – 74;
Тернопільська область – 110;
Харківська область – 90;
Херсонська область – 1;
Хмельницька область – 72;
Черкаська область – 40;
Чернівецька область – 42;
Чернігівська область – 81.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 674 538 осіб, одужало – 3 477 188, летальних випадків – 96 187 і проведено 16 816 266 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за п’ятницю, 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 262, медпрацівників – 74. Летальних випадків – 190.