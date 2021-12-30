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104-річна одеситка отримала друге щеплення від COVID-19 заради поїздки до Польщі

Першу дозу пенсіонерка перенесла добре.

104-річна одеситка отримала друге щеплення від COVID-19 заради поїздки до Польщі
104-річна одеситка Софія Цуркан
Фото: Суспільне

104-річна одеситка Софія Цуркан отримала друге щеплення від коронавірусу. Вакцинуватися пенсіонерка вирішила заради поїздки за кордон.

Про це повідомляє "Суспільне".

Донька жінки Ванда розповіла, що її мама отримала другу дозу вакцини Pfizer, аби поїхати до родичів, які живуть у Польщі.

"Ми вирішили, тут у нас умов особливих нема, спробувати її відправити до Польщі, щоб вона там отримала громадянство. Всім, кому є сто років, польський уряд виплачує 4,5 тисячі злотих. Це тисяча євро", – зазначила вона.

За словами Ванди, у Софії в Польщі п’ятеро внуків та дві внучки. Бабусю забирають, бо доглядальниці в Одесі поводилися із нею "дуже погано".

Софія Цуркан (праворуч) з донькою Вандою
Фото: Суспільне
Софія Цуркан (праворуч) з донькою Вандою

Сімейна лікарка Наталя Поляковська розповіла, що 104-річна пацієнтка перенесла першу дозу добре.

"Це приклад і для інших, які не бажають і бояться чогось у такому віці. Я думаю, що вакцинуватися потрібно обов’язково", – зазначила лікарка.

За даними МОЗ, станом на ранок 30 грудня в Україні від ковіду вакциновано понад 14,6 млн людей. Загалом проведено більш ніж 28,3 млн щеплень.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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