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Польську армію озброять сотнею дронів із електрооптичними головками

Їхньою перевагою є низький рівень шуму. 

Польську армію озброять сотнею дронів із електрооптичними головками
Ілюстративне фото
Фото: РБК

Міноборони Польщі уклало угоду про постачання ста військових безпілотників польського виробництва.

Вони будуть оснащені електрооптичними головками, завдяки чому сухопутні війська та спецпідрозділи зможуть дистанційно вести розвідку місцевості, виявляти загрози та координувати цілі дій. Про це повідомляє Polskie Radio.

Ці безпілотники будуть взаємодіти з іншою технікою, отриманою польськими військами.

"Щоб військо було ефективним і могло ефективно захищати нашу батьківщину, воно мусить мати повний спектр озброєння, а отже гармати-гаубиці „Краб” будуть більш ефективними, коли у артилерійських підрозділах будуть також безпілотники, що будуть виконувати завдання, пов’язані із розвідкою і наведенням цілей", – зазначив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Безпілотники виготовить польський консорціум, до складу якого входять Polska Grupa Zbrojeniowa (Польська збройна група) та Wojskowe Zakłady Lotnicze (Заводи військової авіації) у Лодзі та Бидґощі. 

Вироби зможуть безперервно літати протягом трьох годин на відстань до 35 кілометрів. Однією з їхніх переваг є низький рівень шуму.

Крім цього, армія отримає пакет матеріально-технічного забезпечення та навчання, включно з наземними станціями управління та термінали даних. Вся система отримала кодову назву Wizjer. Поставка нового обладнання запланована на 2024-2027 роки.

У 2021 році Польща зіткнулася зі штучною міграційною кризою, коли мігранти з Близького Сходу почали прориватися до ЄС з території Білорусі. На тлі цього країна посилила охорону кордону, зокрема і за допомогою іноземних військ. Нещодавно військовослужбовці Збройних сил Естонії прибули до Польщі для підтримки колег, які забезпечують охорону польсько-білоруського кордону.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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