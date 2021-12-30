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Речниця МЗС Росії назвала Зеленського "загрозою для України" і заявила, що Київ "розстрілюватиме українців зі зброї НАТО"

Представниця зовнішньополітичного відомства укотре виступила зі звинуваченнями на адресу України і держав-партнерів. 

Речниця МЗС Росії назвала Зеленського "загрозою для України" і заявила, що Київ "розстрілюватиме українців зі зброї НАТО"
Мария Захарова
Фото: Скриншот видео

Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала українського президента Володимира Зеленського "загрозою для України" і заявила, що Київ "буде розстрілювати українців із поставленої НАТО зброї".

Заяву Захарової з брифінгу цитує РІА Новості.

"Мені здається, сам Зеленський став загрозою як Києву, так і іншим державам Європи, зокрема і в контексті збереження демократичних принципів і основ", – прокоментувала вона затверджену Зеленським стратегію інформбезпеки, де інформаційна політика Росії названа загрозою демократичним країнам. 

Речниця зовнішньополітичного відомства також заявила, що треба спитати в країн НАТО, "чи розуміють вони, що з їхньої зброї і за їх допомоги київський режим буде розстрілювати мирне населення України".

Захарова і раніше виступала з абсурдними заявами на адресу України та інших держав. Наприклад, у червні 2021 у відповідь на вимогу Чехії про компенсацію за вибухи у Врбетіце вона сказала, що чехи швидше "дочекаються вуха від оселедця". 

У квітні Захарова звинуватила Київ та західні країни у веденні агресивної інформаційної кампанії з метою покласти на РФ відповідальність за ескалацію напруженості на Донбасі.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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