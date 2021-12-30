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Глава МЗС Німеччини не бачить можливості швидкого повернення Росії до складу G7

"Росія за рахунок анексії Криму виключила себе з цього кола".

Глава МЗС Німеччини не бачить можливості швидкого повернення Росії до складу G7
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не бачить можливості повернення Росії до складу "великої сімки" (G7) у найближчому майбутньому.

Про це вона розповіла в інтерв'ю агентству dpa, передає Deutsche Welle.

На думку Бербок, "після агресивних дій Росії у 2014 році "неможливо просто продовжувати економіко-політичний порядок денний".

"Це, звичайно, дуже боляче, що Росія за рахунок анексії Криму виключила себе з цього кола. Наразі неясно, коли Росія зможе повернутися до групи. Нинішня ескалація не полегшує ситуацію", - сказала міністерка.

Зазначимо, що в 2022 році головування у G7 переходить до Німеччини. Бербок раніше заявляла, що хоче зробити спільне вирішення проблеми кліматичної кризи одним із центральних питань головування Німеччини в G7.

Нагадаємо, Росія була виключена зі складу "великої вісімки" G8 у 2014 році після анексії українського Криму. Формат "Великої вісімки" існував із 1996 року.

У червні 2018 року президент США Дональд Трамп висловлювався за повернення РФ у цей міжнародний клуб, але пропозиція не знайшла підтримки. Трамп називав формат G7 неефективним і повідомляв про намір запросити на саміт Росію, Індію, Південну Корею й Австралію. Проти цього раніше висловився прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що США має низку прерогатив, але не може змінювати склад формату за рахунок нових країн.

У червні минулого року проти повернення Росії до "Великої вісімки" висловилася Франція.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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