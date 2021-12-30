Президент Естонії: українці мають право самі вирішувати, до яких союзів вступати

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що в українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступить країна.

Про це він розповів у середу в Таллінні на зустрічі з послом Європейського союзу в Україні Матті Маасікасом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Незважаючи на продовження бойових дій на сході України, українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля з інтеграції до Європейського союзу. Це країна, де цінуються демократичні цінності, і Естонія підтримує прагнення України до Європейського союзу та право українців вирішувати, в яких союзах вони хочуть перебувати", - передала слова глави держави пресслужба президента.

Сторони зазначили, що можливі військові дії Росії в регіоні становлять загрозу безпеці не лише для України, а й усієї Європи.

"Важливо продовжувати надавати підтримку територіальній цілісності та суверенітету України", - сказав Каріс.

Він підтвердив, що Естонія високо цінує діяльність Європейського союзу в Україні та продовжуватиме надавати допомогу українцям як на двосторонній основі, так і через різні ініціативи ЄС.

Президент Каріс планує відвідати Україну на початку нового року, повідомляє пресслужба глави держави.

Нагадаємо, на тлі стягування військових і техніки до українських кордонів Путін заявив, що вимагає юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід. Фактично це є вимогою гарантувати, що Україна й інші пострадянські держави не стануть членами Альянсу.

США та інші держави-члени НАТО відкидають можливість Росії диктувати свої вимоги, Україна також офіційно заявила, що не збирається із цим погоджуватися.

На 10 січня заплановані перемовини формату США-Росія, на яких зокрема йтиме мова про безпеку України.