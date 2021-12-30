Озеро Качине в Києві збираються забудувати трьома висотками, щоб "створити оазу"
Озеро Качине в Києві збираються забудувати трьома висотками, щоб "створити оазу"
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Порошенко у другому турі за кількістю підтримки наздогнав Зеленського, – опитування
Порошенко у другому турі за кількістю підтримки наздогнав Зеленського, – опитування
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
У соратників Порошенка влаштували обшуки
У соратників Порошенка влаштували обшуки
Кількість загиблих у Косівській лікарні зросла до чотирьох
Кількість загиблих у Косівській лікарні зросла до чотирьох
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
ГоловнаСвіт

Президент Естонії: українці мають право самі вирішувати, до яких союзів вступати

Естонія також підтримує прагнення України до Європейського союзу.

Президент Естонії: українці мають право самі вирішувати, до яких союзів вступати
Алар Каріс
Фото: Kiur Kaasik

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що в українців є право самим вирішувати, до яких союзів вступить країна. 

Про це він розповів у середу в Таллінні на зустрічі з послом Європейського союзу в Україні Матті Маасікасом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Незважаючи на продовження бойових дій на сході України, українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля з інтеграції до Європейського союзу. Це країна, де цінуються демократичні цінності, і Естонія підтримує прагнення України до Європейського союзу та право українців вирішувати, в яких союзах вони хочуть перебувати", - передала слова глави держави пресслужба президента.

Сторони зазначили, що можливі військові дії Росії в регіоні становлять загрозу безпеці не лише для України, а й усієї Європи.

"Важливо продовжувати надавати підтримку територіальній цілісності та суверенітету України", - сказав Каріс.

Він підтвердив, що Естонія високо цінує діяльність Європейського союзу в Україні та продовжуватиме надавати допомогу українцям як на двосторонній основі, так і через різні ініціативи ЄС.

Президент Каріс планує відвідати Україну на початку нового року, повідомляє пресслужба глави держави.

Нагадаємо, на тлі стягування військових і техніки до українських кордонів Путін заявив, що вимагає юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід. Фактично це є вимогою гарантувати, що Україна й інші пострадянські держави не стануть членами Альянсу.

США та інші держави-члени НАТО відкидають можливість Росії диктувати свої вимоги, Україна також офіційно заявила, що не збирається із цим погоджуватися.

На 10 січня заплановані перемовини формату США-Росія, на яких зокрема йтиме мова про безпеку України. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також