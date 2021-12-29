Кулеба про вимоги Росії не розширювати НАТО: "Україна ніколи не погодиться на такі ультиматуми"

Російський "договір про безпеку в Європі" має на меті повернути сфери впливу до РФ і нівелювати значення НАТО для безпеки європейських держав.

Кремль активно просуває тезу необхідності зупинки процесу розширення НАТО, але Україна ніколи не погодиться на такі російські вимоги і ультиматуми, і іноземні партнери поділяють це бачення. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у матералі "Стратегія сильної держави: як Україні розірвати зачароване коло історії" для LB.ua.

"Російське керівництво свідомо йде на максимальне загострення міжнародної ситуації. Білорусь використовується як канал додаткового гібридного тиску на ЄС через провокування штучної міграційної кризи. На Балканах Росія штовхає Боснію і Герцеговину у новий конфлікт. Перед Європою постає перспектива енергетичної кризи через неконтрольоване зростання цін, викликане, зокрема, діями РФ", – перерахував міністр.

Дмитро Кулеба підкреслив, що все це відбувається на тлі переорієнтації США на глобальне протистояння з Китаєм, а також хитання низки європейських сил: у Німеччині нині відбувається перехід влади, а Франція входить у передвиборчий період.

"РФ робить те, що їй вдається найкраще – створює кризи та нав’язує свою участь у їхньому вирішенні. Москва розраховує, що хоча б з деяких питань західні демократії будуть вимушені піти їй назустріч і задовольнити її вимоги. Саме тому ми звертаємо особливу увагу на діалог з ключовими партнерами і сусідами. Ми максимально задіюємо світову коаліцію підтримки України, створюємо на заході та півдні «пояс безпеки», вирішуємо чи нейтралізуємо застарілі проблеми двосторонніх відносин", – зауважив голова зовнішньополітичного відомства.

Для стримування Росії Україна посилено працює з партнерами над санкційним механізмом. Українські дипломати зосереджують зусилля на роботі з країнами, які досі вагаються в цьому питанні.

"Особливо важлива складова роботи дипломатів нині полягає в посиленні обороноздатності України. Ми готові купувати зброю та боєприпаси чи спільно їх виробляти. Немає жодних ембарго, юридичних, політичних чи моральних перешкод для цього. Україна не нападала ні на кого і не збирається нападати. Додаткове нарощування військової міці України, яка вже є однією з найбільших військових потуг регіону, має виключно оборонний характер і є інвестицією в стабільність всього Балто-Чорноморського простору", – додав міністр закордонних справ.

Нагадаємо, на тлі стягування військових і техніки до українських кордонів Путін заявив, що вимагає юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід. Фактично це є вимогою гарантувати, що Україна й інші пострадянські держави не стануть членами Альянсу.

США та інші держави-члени НАТО відкидають можливість Росії диктувати свої вимоги, Україна також офіційно заявила, що не збирається із цим погоджуватися.

На 10 січня заплановані перемовини формату США-Росія, на яких зокрема йтиме мова про безпеку України.