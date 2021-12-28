Майбутній глава Мюнхенської конференції звинуватив Путіна у сталінізмі

Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген, який протягом багатьох років був радником ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель із зовнішньої політики, звинуватив президента Росії Володимира Путіна у прославленні сталінського режиму.

В інтерв'ю видавничому об'єднанню RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) він також застеріг від подальшого "експансіонізму" з боку Москви, передає DW.

За словами Гойсгена, "Путін живе у світі власної ностальгії, де міжнародне право не відіграє жодної ролі", а також "прославляє Радянський Союз і навіть режим Сталіна". Президент РФ "прагне відновлення російської імперії, що нагадує Радянський Союз", переконаний німецький політик.

Погрожуючи забороною історико-просвітницького товариства "Меморіал", яке займається опрацюванням злочинів сталінської епохи, Путін хотів би просунути зовсім інше розуміння історії, яке не має "нічого спільного з Росією Сахарова, гласністю та перебудовою", переконаний Гойсген.

На думку німецького політика, шукаючи приводу для вторгнення в Україну, Путін вважає Сполучені Штати Америки й Європу ослабленими після зміни влади в США і Німеччині та виведення військ з Афганістану. Ситуацію з військами РФ поблизу українського кордону німецький політик сприймає як таку, що викликає побоювання.

Він закликав ФРН, ЄС і США чітко визначити свої позиції стосовно Кремля. "М'яка реакція буде витлумачена Путіним як слабкість і лише спонукатиме його експансіоністські бажання", - наголошує колишній представник ФРН при ООН.

Нагадаємо, що Вольфганг Ішингер покине посаду глави Мюнхенської конференції з безпеки після 14-років перебування на ній. Його замінить 66-річний Гойсген.

Мюнхенська конференція з безпеки відбувається щороку, починаючи з 1963-го, та є одним з найпотужніших безпекових форумів у світі. Цього року через пандемію коронавірусної хвороби конференція пройшла у віртуальному форматі. 19 лютого, у перший день конференції, на форумі, окрім канцлерки ФРН Ангели Меркель, виступили президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Великобританії Борис Джонсон, інші світові лідери.

Наступна, 58-ма Мюнхенська конференція з безпеки (MSC), пройде оффлайн, хоча й в дещо обмеженому форматі, 18-20 лютого 2022 року.