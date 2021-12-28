Санду: Молдова поки що не планує вступати в НАТО

"Такої ініціативи зараз немає. Ми виступаємо за мир".

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна не має планів щодо вступу в НАТО.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу PRO TV.

Відповідаючи на запитання ведучої, чи планує Молдова у перспективі вступити до Північноатлантичного альянсу, Санду сказала, що Молдова - нейтральна держава і залишатиметься такою і надалі.

"Згідно з Конституцією країни, ми нейтральна держава. Такої ініціативи [щодо вступу до НАТО] зараз немає. Ми ні для кого не становимо військової загрози. Ми виступаємо за мир", - цитує президентку видання NewsMaker.

При цьому вона наголосила, що країна продовжуватиме курс на вступ до Євросоюзу, але сподівається на конструктивні стосунки з Росією.

"Як я говорила і раніше, ми поважаємо вибір інших країн та чекаємо, що й інші країни поважатимуть наш вибір. І те, що ми поглиблюємо і надалі зміцнюватимемо відносини з ЄС, не означає, що ми не зможемо вести конструктивний та прагматичний діалог з Росією. І серед країн ЄС є держави, які підтримують добрі відносини із РФ", - сказала Санду.

Нагадаємо, 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України, Грузії чи інших пострадянських держав.

Переговори з цього приводу почнуться у січні. США висловили готовність до діалогу з РФ, але відкинули можливість того, що Росія може вирішувати, кого брати чи не брати в НАТО.