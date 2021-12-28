Перемовини між Росією і США щодо України заплановані на 10 січня

Вони пройдуть у межах платформи Стратегічного діалогу з безпеки, а за кілька днів буде зустріч Росія-НАТО і засідання Постійної ради ОБСЄ.

Перемовини між США і Росією, на яких говоритимуть і про Україну, відбудуться 10 січня. Про це посадовець Ради нацбезпеки США повідомив українській службі "Голосу Америки".

На перемовинах, як очікується, піднімуть теми безпекової ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.

“Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. На додачу, наскільки ми розуміємо, Росія та НАТО мають намір провести зустріч ради Росія-НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число”, – повідомили в Раді з національної безпеки США.

Там нагадали, що президент США Джо Байден дотримується позиції стримування та дипломатії.

"Коли ми сядемо до переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння щодо діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу «нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну». Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія”, – повідомили в Раді нацбезпеки Штатів.

Особистих зустрічей Байдена з Путіним поки не планують. Вони, як відомо, бачилися влітку, а в грудні говорили телефоном.

Нагадаємо, в російському МЗС учора заявили, що перемовини Росії зі США щодо “гарантій безпеки” або ж нерозширення блоку НАТО пройдуть за день до саміту Кремля і Північноатлантичного Альянсу.

На тлі стягування своїх військ і техніки до кордонів України Володимир Путін висунув блоку НАТО умову – не приймати нових членів серед країн Східної Європи. Фактично це є ультиматумом не брати в НАТО Україну, але сам Путін ультимативність заперечує. Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав поширення НАТО на країни колишнього СРСР "питанням життя та смерті" для Росії.

15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

США висловили готовність до діалогу з РФ, але відкинули можливість того, що Росія може вирішувати, кого брати чи не брати в НАТО.