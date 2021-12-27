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​Засновник російського сайту "Супутник і погром" загинув у Москві

Просвірнін, який підтримував війну проти України, "випав із вікна".

​Засновник російського сайту "Супутник і погром" загинув у Москві
Фото: RT

У Москві в понеділок, 27 грудня, випав з вікна багатоповерхового будинку та розбився на смерть засновник сайту "Супутник і погром" Єгор Просвірнін.

Про це повідомили його знайомі, зокрема політик Роман Юнеман, з посиланням на дружину загиблого. "Я з дружиною його говорив. На жаль, все так. Він випав із вікна", - цитує Юнемана видання "Підйом". Зі слів очевидців воно пише, що спочатку Просвірнін викинув із вікна ніж та газовий балончик, а потім вистрибнув. До цього сусіди чули у квартирі крики.

Просвірніну було 35 років. 

Заснований ним сайт підтримував російську агресію, але у 2018 році припинив роботу після претензій зі сторони російської генпрокуратури.

У 2015 році до Просвірніна приходили з обшуком у справі про екстремізм, яка стосувалась його статті про "цілі та завдання російського націоналізму", в якій, зокрема, пропонувалося знищити Україну та створити "Російську національну державу".

У 2016 році Просвірнін разом з ватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним створив організацію "Комітет 25 січня", яка потім була перейменована в "Общеросійський національний рух", але незабаром припинила існування.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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