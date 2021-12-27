Дуда ветував закон, який називають “безпрецедентною атакою” на вільні ЗМІ у Польщі

Документ став болючим місцем у відносинах із Вашингтоном, одним із найближчих союзників Варшави.

Президент Польщі Анджей Дуда ветував закон про ЗМІ, який називають завуальованою спробою тиску на новинний канал, що критикує уряд.

Про це пише Радіо Свобода.

Мова йде про канал новин TVN24, що належить американській медіакомпанії Discovery Inc.

Закон передбачає посилення правил в питанні іноземної власності для ЗМІ у Польщі. Нормативно-правовий акт “став болючим місцем у відносинах із Вашингтоном, одним із найближчих союзників Варшави”.

Дуда заявив, що поділяє занепокоєння деяких співвітчизників і суперечок у цьому питанні не потрібно. Документ направили до польського парламенту для повторного розгляду.

“Правління TVN Grupa Discovery назвало голосування польських законодавців “безпрецедентною атакою” на вільні ЗМІ у Польщі, тоді як материнська компанія Discovery сказала, що закон “має насторожити будь-яке підприємництво, яке інвестує у Польщу””, – йдеться у повідомленні.