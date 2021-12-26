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Якщо США і НАТО відмовляться розглядати “пропозиції безпеки” Кремля, відповідь РФ може бути різною, – Путін

Відповідні пропозиції підготують військові експерти.

Якщо США і НАТО відмовляться розглядати “пропозиції безпеки” Кремля, відповідь РФ може бути різною, – Путін
Фото: EPA/UPG

Військово-технічна відповідь Росії у разі відмови США і НАТО розглядати пропозиції Кремля у сфері безпеки може бути різною.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін у програмі "Москва.Кремль.Путин", пише interfax.com.ua.

За його словами, відповідні пропозиції підготують військові експерти.

Так він відповів на запитання, якою може бути військово-технічна відповідь Росії, якщо США і НАТО “не почують нас і цього разу”.

Водночас Путін заявив, що Росія буде прагнути до досягнення юридично зобов'язувального результату на цих переговорах, а не до їх припинення.

Нагадаємо, минулого тижня Росія висунула пропозиції про гарантії своєї безпеки. Мова йде про договір між РФ і США про гарантії безпеки і Угоду про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів Організації Північноатлантичного договору.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

За даними Ради національної безпеки та оборони, Росія зосередила 122 тисячі військових в 200-кілометровій зоні від кордону з Україною та 143,5 тис. - у 400-кілометровій.

Пізніше у Південному військовому окрузі Росії заявили про повернення до пунктів постійної дислокації понад 10 тисяч військовослужбовців, які протягом місяця проводили заняття у польових умовах, зокрема в окупованому Криму та Ростовській області. 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що серйозного ризику неминучого вторгнення Росії на територію України наразі немає. Водночас він заявив, що “Путін хоче знищити” Україну.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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