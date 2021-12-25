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Тримісячне виверження вулкану на Канарах визнали завершеним

Активна вулканічна діяльність закінчилась в середині грудня.

Тримісячне виверження вулкану на Канарах визнали завершеним
Фото: EPA/UPG

Виверження вулкана Кумбре-В'єха, яке почалося 19 вересня, офіційно визнали завершеним.

Активна вулканічна діяльність закінчилась ще 13 грудня, але експерти хотіли переконатися в тому, виверження дійсно припинилося, перш ніж оголошувати про це.

Врешті-решт, після десятиденного періоду затишшя, влада острову вирішила, що вулкан заснув. "Те, що я хочу повідомити сьогодні, можна сказати всього двома словами: виверження закінчилося", - цитує BBC начальника регіональної служби безпеки Канарських островів Хуліо Переса.

Виверження вулкану на острові Ла-Пальма 2021 року стало першим за п'ять десятиліть та найдовшим за всю історію спостережень. Воно пройшло без жертв, але більше 7 тисячам людей (майже 10% населення острова) довелося тимчасово залишити свої домівки через наближення лави.

За три місяці виверження Кумбре-В'єха знищило більше тисячі житлових будинків та багато інших будівель: шкіл, церков тощо. Розплавлена порода, потрапляючи в океан, виділяла токсичний сірчистий газ, змушуючи людей не виходити з дому.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що новина про закінчення виверження вулкану стала "найкращим різдвяним подарунком".

"Ми продовжимо працювати над тим, щоб відновити чудовий острів Ла-Пальма та ліквідувати завдану шкоду", - написав він у твіттері.

Іспанський уряд пообіцяв виділити 225 млн євро на допомогу людям, які живуть на острові.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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