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У Грузії компанію оштрафували за оголошення про вакансію для високої та худої жінки

Ресторан неодноразово публікував нібито жартівливе оголошення дискримінаційного змісту.

У Грузії компанію оштрафували за оголошення про вакансію для високої та худої жінки
Фото: tk.media

Служба інспекції праці Грузії оштрафувала ресторан "Ендорфін" за фактом неодноразових випадків дискримінації під час набору працівників.

Як пише Грузія Online, незважаючи на попередження від інспекції після першої публікації вакансії, компанія знову виклала в соцмережах оголошення, що має дискримінаційний зміст.

"Потрібен бухгалтер, дівчина до 50 років, на повну ставку. Вимоги: висока, худа, з досвідом роботи у програмі Fina, з досвідом роботи на підприємстві. Просимо надіслати CV разом із селфі на мейл…", – йшлося в оголошенні.

За даними інспекції, роботодавець назвав вакансію жартівливою та представив її як свого роду приклад пропаганди здорового способу життя. У службі, однак, наголосили, що дискримінація заборонена як у трудових, так і у переддоговірних відносинах, зокрема на етапі розміщення вакансій та відбору працівників.

Служба інспекції праці дійшла висновку, що компанія дискримінувала претендентів на роботу за ознакою віку, статі та зовнішнього вигляду. У зв'язку із цим підприємство було оштрафовано у потрійному розмірі.

Окрім того, компанію зобов'язали змінити текст оголошення вакансії.

В "Ендорфіні" заявили, що не погоджуються з рішенням Служби інспекції. "Ми – Північна Корея? Чечня Кадирова? Нам забороняють жартувати?", – написав представник компанії у соцмережі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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