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Експремʼєр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської компанії "Сібур"

"Сібур Холдинг" – найбільший нафтохімічний холдинг Росії.

Експремʼєр Франції Фійон увійшов до ради директорів російської компанії "Сібур"
Фото: EPA/UPG

Колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон обраний до ради директорів найбільшої нафтогазохімічної російської компанії "Сібур".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Фійон увійшов до Комітету з аудиту, кадрів та винагород і Комітету зі сталого розвитку.

Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) зʼясував, що офшорна компанія бізнесмена Кирила Шамалова у 2013 році купила 3,8% акцій "Сібура" за 100 доларів, після чого його сукупна частка у "Сібурі" склала 4,3%. У серпні 2014 року компанія Шамалова придбала 17% "Сібура".

Після розлучення Шамалова-молодшого з дочкою Володимира Путіна Катериною Тихоновою родина Шамалових вийшла з великих активів. Зокрема, частка Шамалова в "Сібурі" зменшилась із 20,9 до 3,9%. Він також продав частки в компаніях "Сібцемент" та "Російська цементна компанія".

"Сібур Холдинг" – найбільший нафтохімічний холдинг Росії. Сировинна основа бізнесу - переробка попутного нафтового газу в Західному Сибіру і виробництво зріджених вуглеводневих газів. Вуглеводнева сировина переробляється в синтетичні каучуки та полімери.

Нагадаємо, Фійон був прем'єр-міністром в уряді Ніколя Саркозі у 2007-2012 роках. У 2016 році він зібрався йти в президенти і виграв праймеріз республіканців. Фійон відкрито закликав до "відновлення відвертих та міцних відносин" з Путіним. Окупацію Криму він порівнював із "реалізацією права народів на самовизначення" і неодноразово називав санкції проти РФ безглуздими.

У 2017 році Фійон опинився в центрі двох корупційних скандалів. Спочатку з'ясувалося, що він за $50 тис. організував зустріч ліванського мільярдера з Путіним, а потім - що його дружина вважалася його помічницею в парламенті, і отримувала зарплату, нічого не роблячи.

Суд оштрафував Фійона та на два роки позбавив волі, також заборонив обіймати держпосади протягом 10 років.

Наприкінці червня 2021-го Фійон увійшов до ради директорів російської компанії "Зарубіжнєфть".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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