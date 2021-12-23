Кулеба обговорив з Боррелем безпекову ситуацію навколо України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем.
Про це голова МЗС України повідомив у Twitter.
"Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема — безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участю України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС", - написав Кулеба.
Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема — безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 23, 2021
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.
При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.
За даними Ради національної безпеки та оборони, Росія зосередила 122 тисячі військових в 200-кілометровій зоні від кордону з Україною та 143,5 тис. - у 400-кілометровій.