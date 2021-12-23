Кулеба обговорив з Боррелем безпекову ситуацію навколо України

Сторони погодилися, що рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участю України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

Про це голова МЗС України повідомив у Twitter.

"Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема — безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участю України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС", - написав Кулеба.

Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема — безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 23, 2021

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

За даними Ради національної безпеки та оборони, Росія зосередила 122 тисячі військових в 200-кілометровій зоні від кордону з Україною та 143,5 тис. - у 400-кілометровій.