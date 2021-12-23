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Російські найманці тричі порушили режим тиші попри домовленості ТКГ про перемир'я

Втрат серед військових немає.

Російські найманці тричі порушили режим тиші попри домовленості ТКГ про перемир'я
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, два з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців немає.

Нагадаємо, 22 грудня на засіданні Тристоронної контактної групи погодили відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі. Українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей в інтересах усіх українців по обидва боки лінії зіткнення.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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