У Макіївській колонії полоненому під час тортур завдали удару ножем у серце, - омбудсман

Окупанти більше чотирьох років утримують українця Мазурова за "шпигунство".

Громадянину України Сергію Мазурову, який незаконно утримується проросійськими бойовиками на тимчасово окупованій території у Макіївській виправній колонії №32, під час тортур було завдано удару в серце.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Сергія затримали 1 липня 2017 року у рідній Макіївці «співробітники відділу по боротьбі з організованою злочинністю», після чого він був підданий звірячим тортурам. Зокрема, йому було завдано ударів ножем в серце, внаслідок чого Сергій ледь не помер", - написала вона у фейсбуці.

Після поранення бойовики помістили Мазурова в лікарню, не дозволяли рідним з ним бачитися, вигадуючи причини його перебування в реанімації, прикриваючись застудою та спробою самогубства. Протягом першого місяця полону він втратив 15 кілограмів ваги. Після лікування його перевели до СІЗО окупованого Донецька.

З0 серпня 2019 українця було звинувачено у "шпигунстві та засуджено до 14 років колонії суворого режиму.

Денісова наголосила, що вже більше чотирьох років окупаційна адміністрація Росії на окупованій частині Донеччини виключає Мазурова зі списку на обмін.

"Такі дії стосовно Сергія є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила Денісова.

Омбудсман звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста і закликала терміново здійснити візит до Сергія Мазурова, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Денісова попросила координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.

Нагадаємо, за даними омбудсмана, у в'язницях ОРДЛО бойовики утримують 300 громадян України, зокрема 40 військових.