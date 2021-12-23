За попередньою інформацією, державі було завдано збитків на 78 млн гривень.

Державне бюро розслідувань Хмельницького перевіряє причетність до незаконного видобутку піску посадовців двох приватних компаній, які займаються будівництвом Хмельницької атомної електростанції, а також правоохоронців, які могли прикривати злочин.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Незаконне користування надрами державного значення могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій радіоактивного характеру", - наголосили в Бюро.

За попередньою інформацією, незаконний видобуток піску здійснювався упродовж 2018-2021 років у санітарно-захисній та охоронних зонах водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС. Цим було завдано державі збитків на 78 млн гривень.

22 грудня під час обшуків працівники ДБР вилучили бухгалтерські, податкові та інші фінансові документи; проєктну документацію щодо розробки та видобування корисних копалин; записи з даними "чорної бухгалтерії".

Фото: dbr.gov.ua

Попередня кваліфікація правопорушення - "зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, зловживання повноваженнями, надання неправомірної вигоди, незаконне видобування корисних копалин" (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 240 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, раніше депутата місцевої ради Київської області запідозрили в незаконному видобутку і продажу піску з київського озера.