ПЦУ виступила на захист Порошенка

Київська митрополія Православної церкви України виступила із заявою щодо неприпустимості політичного тиску на правосуддя. Помісна церква виступила на захист п’ятого президента України Петра Порошенка і нагадала, що вибіркове та політично мотивоване правосуддя стало однією з причин Революції Гідності.

В оприлюдненому документі наголошується, що одним з ключових елементів реформи правосуддя, яку послідовно підтримує ПЦУ, є неухильне дотримання принципів незалежності та справедливості правосуддя на всіх етапах його здійснення – від початку слідства і до судового вироку та його виконання.

ПЦУ зазначає, що порушення цих принципів не раз підривали і продовжують підривати авторитет України, суспільну довіру до правоохоронної і судової систем.

"Такі прояви зла стали однією з причин Революції Гідності, коли український народ повстав проти системної несправедливості та неправди з боку тих, хто мав стояти на сторожі закону і порядку. Всі ці вади також стають особливо небезпечними в умовах зовнішньої гібридної агресії проти нашої країни", – сказано в документі.

"Враховуючи все це ми поділяємо занепокоєння як у суспільстві, так і серед міжнародних союзників та партнерів України щодо обвинувачення колишнього глави держави у зраді. В час, коли суспільство поділене на політичному ґрунті, а супротивник скупчує біля кордонів війська і демонструє готовність до відкритого наступу, на наше переконання всім, від кого залежить розгляд цього питання, слід бути особливо пильними, неупередженими, пам’ятати про наслідки своїх рішень", – наголошується в заяві.

ПЦУ нагадала, що з християнської точки зору слід кожному не забувати слів Писання: "Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм" та "Лжесвідок не залишиться непокараним, і хто говорить неправду, не врятується".

Нагадаємо, 20 грудня Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" (ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України).

У "Євросолідарності" заявили, що підозрою у вугільній справі влада нібито хоче завадити візитам Порошенка до Вселенського патріарха та європейських лідерів.

Як відомо, Українська Православна Церква отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь почав вважати ПЦУ єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала у складі Вселенського патріархату з 10 століття.

П'ятий президент України Петро Порошенко зіграв важливу роль в об'єднанні православних церков України та створенні єдиної помісної Православної церкви України в грудні 2018 року. Він переконував вселенського патріарха Варфоломія надати Томос українській церкві і брав участь в об'єднавчому соборі.

Порошенко вважає отримання Томосу головною подією свого життя та історичною катастрофою для Путіна.