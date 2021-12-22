ТКГ погодила повернення до режиму припинення вогню на Донбасі

Українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ тощо.

Під час засідання Тристоронної контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 22 грудня досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це уTeleram повідомляє пресслужба української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

"Сьогодні, 22 грудня відбулося останнє у цьому році засідання Тристоронньої контактної групи, яке дає змогу засвідчити стриманий оптимізм щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу. На засіданні було досягнуто спільного розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню в межах відповідних Заходів, узгоджених 22 липня 2020 року, що засвідчується, зокрема, й представниками ОБСЄ", - йдеться у повдіомленні.

Виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін зазначив, що "уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях".

"Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку", - зауважив Костін.

У заяві наголошується, що здатність гарантувати стовідсоткове виконання відповідних обіцянок та реалізувати Заходи з посилення режиму припинення вогню, погоджені 22 липня минулого року, "означатиме й можливість пройти шляхом миру та через інші необхідні пункти".

Зазначається, що українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей в інтересах усіх українців по обидва боки лінії зіткнення.

Нагадаємо, що від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.