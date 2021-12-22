Лавров заявив, що США згодні з необхідністю надати "особливий статус" Донбасу

Російський міністр стверджує, що такий підхід підтримали і Байден, і Блінкен.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США згодні з тим, що Україна має надати Донбасу "особливий статус".

Про це він сказав в інтерв'ю RT у середу, 22 грудня.

"Наші американські колеги ще у червні, коли був саміт Путін - Байден, висловили зацікавленість, не підриваючи нормандський формат, використовувати можливості Сполучених Штатів для того, щоб допомогти виконувати Мінські угоди. Підкресливши, що вони розуміють, що вони передбачають надання особливого статусу цим територіям. Ми це активно підтримали", - заявив він.

За його словами, такий же підхід пізніше підтвердили заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, помічниця державного секретаря США Кетрін Донфрід та сам держсекретар Ентоні Блінкен.

"Всі вони підтверджували необхідність визначення особливого статусу Донбасу у відповідності з Мінськими угодами", - сказав Лавров.

При цьому він наголосив, що Росія не збирається "розмінювати" питання особливого статусу та нерозширення НАТО на схід.

"Для нас принципово важливо і те, і інше. І повне виконання Мінських угод, включаючи вимогу до України дотримуватися прав національних меншин, і те, що стосується більш широких гарантій безпеки і ясності та передбачуваності між США та НАТО", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що на початку грудня агентство Associated Press з посиланням на власні джерела заявило, що США можуть надавити на Україну в питанні "особливого статусу".

Речниця Білого дому Джен Псакі після цього заявила, що США не будуть вимагати від України, щоб вона поступилася частиною окупованих територій Донбасу проросійським силам.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Україна ухвалила ще в кінці 2014 року, але він досі не почав працювати. Законом передбачено, що положення про "особливий статус" набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців.