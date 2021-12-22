За місяць ми мали обшуків в п’ять разів більше, ніж за 6 попередніх років, - Атрошенко

Тиск на незгодних – це «політичний бумеранг», який може повернутися до тих, хто його запускає. Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи масовані обшуки на комунальних підприємствах Чернігова.

«У Чернігові чудові парки і дороги, але ваш мер багато говорить». Ця фраза звучить від «масок-шоу» під час кожного обшуку на комунальних підприємствах Чернігова. Ця фраза пояснює весь абсурд, який відбувається останнім часом по відношенню до міста та містян. Але це бумеранг, і він обов’язково повернеться до тих, хто його запускає. Я не стану «слугою» офіса президента. Бо служу своїм виборцям і своєму рідному місту», – зазначив Атрошенко.

Мер Чернігова вважає, що підвищена увага правоохоронців до міста пояснюється бажанням центральної влади позбавитися незалежного мера напередодні виборів у 206-му окрузі.

«Так, говорю. Говорю, що комусь муляє, що Черніговом керує незалежний мер, обраний людьми. Що Атрошенко виконує зобов’язання перед виборцями, а не «обязи» перед ОПУ. Прямо кажу, що у рідному президенту регіоні міста з державних фондів отримують мільярди, а нерідний Чернігів отримує нуль. Заявляю, що влада перекладає відповідальність за вирішення проблем з тарифами на місцеве самоврядування. Говорю про спроби усунути Атрошенка від виборчого процесу на 206-у окрузі та про те, що «слуги» вже готують на округ свого «парашутиста». Слухняного, «на 100% свою людину». За ці слова і отримав 55 обшуків. І думаю, це ще не кінець», - наголосив Владислав Атрошенко.

Він навів статистику обшуків, які збільшилися у кілька разів.

«Для розуміння: за місяць на підприємствах Чернігова відбулося 55 (!) обшуків. А за шість попередніх років лише 11. Ще раз: за місяць ми мали обшуків в п’ять разів більше, ніж за 6 попередніх років. Замовники відомі. А їх мотиви: прості, прогнозовані, політичні», - написав Атрошенко.