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ЦВК призначила довибори в Раду на окрузі померлого Полякова на 27 березня 2022 року

Виборчий процес в окрузі розпочнеться за 60 днів до дня голосування.

ЦВК призначила довибори в Раду на окрузі померлого Полякова на 27 березня 2022 року
Фото: facebook.com/anton.polyakov.98

Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні ЦВК у п’ятницю ввечері, передає "Укрінформ".

"Призначити проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на неділю, 27 березня 2022 року", - зачитала текст постанови член ЦВК Олександра Кармаза.

Виборчий процес в окрузі розпочнеться 26 січня 2022 року, тобто за 60 днів до дня голосування.

Поляков був обраний від партії "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 2019 року в ОВО № 206.

Нагадаємо, вночі 8 жовтня Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі Києва. Офіс генерального прокурора спочатку заявив, що він помер внаслідок гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця. Пізніше токсикологічна експертиза виявила в його тілі сліди алкоголю і метадону, а також - димедролу. Представник МВС зазначив, що цю суміш Поляков отримав не в аптеці. Втім як ці речовини потрапили до організму колишнього нардепа, у МВС не коментують.

Поліція розглядає дві версії смерті – природня внаслідок хвороб та отруєння, як самостійне, так і сторонніми особами.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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