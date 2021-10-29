Труханов виступив на Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті

Одна з основних проблем у боротьбі з COVID-19 - нестача кисню. Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов під час засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президенті України, повідомляє ivasi.news.

За словами міського голови, на сьогоднішній день потреба міських лікарень становить до 15 тонн кисню на добу.

"Всі міські опорні медустанови забезпечені кріоциліндрами в кількості 30 штук. Встановлено 5 кисневих станцій, очікується поставка ще трьох, які ми придбали дивом, тому що лист очікування у виробників кисневих станцій вже перевищує рік. Після введення їх в експлуатацію Одеса буде гарантовано мати 6-7 тонн власного кисню", - сказав Геннадій Труханов.

"Лікарні заповнені. До 90% пацієнтів - у важкому стані і потребують високопоточної кисневої підтримки", - підкреслив Труханов.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постачання кисню в Одеську область будуть налагоджені вже з понеділка.

Також мер звернув увагу на недостатню оплату праці медиків. Так, за словами Труханова, згідно ковід-пакету НСЗУ повинна виплачувати медикам до 300% від окладу, але за фактом вони отримують на руки близько 200% доплат. Одеська мерія самостійно компенсує ці доплати, а також забезпечує харчування.

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку розібратися в ситуації. Міністр зазначив, що це питання буде відпрацьовано вже найближчим часом. Крім того, буде вирішено питання із забезпеченням медичних установ такими препаратами як Ремдесивір, Актембра і Біовен. Так, за словами Труханова, останні поставки Ремдесивіра в Одесу були ще на початку року.

Мер Одеси подякував Президенту України за сприяння: в рамках програми "Велике будівництво" нові сучасні приймально-діагностичні відділення з'явилися в лікарнях №1, 10 і 11. Також в рамках президентської програми вони оснащені сучасними томографами.

Що стосується вакцинації, то мер Одеси зазначив що сьогоднішній показник в місті — до 10000 щеплень в день.

Крім стаціонарних пунктів щеплень в місті щодня працюють 6 центрів масової вакцинації. Сьогодні для більшої мобільності створюються пересувні вакцинальні пункти.