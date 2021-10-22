Труханов і Марілуіза Бек відвідали місце масових розстрілів на Овідіопольській дорозі

В рамках візиту в Одесу керівник відділу Східної Європи Центру ліберальної сучасності пані Марілуіза Бек разом з мером Геннадієм Трухановим відвідали територію 6 км Овідіопольської дороги, що стала братською могилою для понад 8 тисяч осіб різних національностей, повідомляє odessa.online.

Фото: odessa.online

Міський голова Геннадій Труханов підкреслив, що сьогодні дуже важливо говорити про часи, коли в світі панували тоталітарні режими. І особливо, коли влада знищувала своїх громадян.

«Основне завдання, яке ми ставимо перед собою - показати, як в певний час люди втратили людське обличчя і знищували без суду і слідства. Ці події необхідно знати і показувати, що було, коли тоталітарний режим втратив вже будь-яке почуття міри в досягненні своїх цілей і не вважався зі своїм власним народом», - сказав Одеський міський голова.

Роботи були розпочаті в липні цього року після отримання дозволу Міністерства культури і інформаційної політики України. На даному етапі основним завданням було визначення меж поховань без ексгумації тіл. Всього було виявлено 32 розстрільні ями.

«До початку земляних робіт робоча група вивчила архіви. Були направлені запити в архіви Румунії, Польщі та Російської Федерації для уточнення списку всіх репресованих в Одеській області. За попередньою інформацією, їх кількість становить близько 40 тисяч. Частина засуджених людей, а це понад 8 тисяч осіб, могли бути розстріляні прямо на спецоб'єкті «Татарка», - сказав Олег Бриндак, керівник міжвідомчої робочої групи з питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, похованих в районі 6-го кілометрі Овідіопольської дороги.

Фото: odessa.online

Під час проведення першого етапу розкопок пошуковики знайшли безліч артефактів і особистих речей жертв терору: взуття, гребінці, зубні щітки , гудзики від верхнього одягу і нижньої білизни, а так само монети, датовані тридцятими роками минулого століття.

Г-жа Марілуіза Бек підкреслила, що сьогодні Україна відкриває себе Європі, в тому числі Німеччини. І на цьому етапі дуже важливо отримувати інформацію не тільки про сучасну Україну, а й дізнаватися її історію.

«Це місце не має відношення до ситуації, коли німці робили подібні злочини. Але для мене було важливо прийти сюди до німців - жертвам сталінського режиму. Важливо, щоб ми пам'ятали про всі жертви, повернули їм імена і надали останнє місце спочинку, гідне людини», - зазначила Марілуіза Бек.

Роботи на місці припинені до весни, а знайдені місця поховання законсервовані згідно з усіма нормами і вимогами. За словами мера Одеси, наступний етап - отримання необхідних документів на ексгумацію останків, їх перепоховання, а також на проведення подальшого дослідження ділянки, який знаходиться на території колишньої військової частини.