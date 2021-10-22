Данілов заявив про ймовірну причетність олігархів до розбалансування енергосистеми України

Рада національної безпеки і оборони вважає, що олігархічні кола можуть бути причетні до саботажу створення повного енергетичного балансу України.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО.

"До цього часу, на жаль, є певний саботаж виконання рішення саме в плані створення енергетичного балансу України. І сьогодні, коли ми маємо розуміння, що певне коло осіб, які в народі називають олігархами, має великий вплив у цій галузі. Ми вважаємо, що вони можуть бути причетні до того, що досі не з'явився такий фундаментальний документ в нашій країні", - цитує Данілова "Інтерфакс-Україна".

Раніше ЗМІ повідомили, що на сьогоднішньому засіданні буде проаналізовано всі рішення РНБО з 2019 року в енергетичній сфері. Також буде змальована ситуація з енергетичною кризою, в якій перебуває Україна.