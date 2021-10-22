Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
ГоловнаПолітика

Данілов заявив про ймовірну причетність олігархів до розбалансування енергосистеми України

У Києві відбулося чергове засідання РНБО.

Данілов заявив про ймовірну причетність олігархів до розбалансування енергосистеми України
Фото: facebook.com/rnbou

Рада національної безпеки і оборони вважає, що олігархічні кола можуть бути причетні до саботажу створення повного енергетичного балансу України.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО.

"До цього часу, на жаль, є певний саботаж виконання рішення саме в плані створення енергетичного балансу України. І сьогодні, коли ми маємо розуміння, що певне коло осіб, які в народі називають олігархами, має великий вплив у цій галузі. Ми вважаємо, що вони можуть бути причетні до того, що досі не з'явився такий фундаментальний документ в нашій країні", - цитує Данілова "Інтерфакс-Україна".

Раніше ЗМІ повідомили, що на сьогоднішньому засіданні буде проаналізовано всі рішення РНБО з 2019 року в енергетичній сфері. Також буде змальована ситуація з енергетичною кризою, в якій перебуває Україна.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також