На Полтавщині з’явиться перший лінійний прискорювач для лікування онкозахворювань, – голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов

Відповідне рішення про виділення 55 млн грн на придбання лінійного прискорювача затвердили депутати на позачерговій сесії Полтавської обласної ради.

Новий лінійний прискорювач функціонуватиме в Полтавському обласному онкодиспансері. Старі променеві апарати радянських часів приберуть, законсервують та утилізують. Після цього в приміщенні зроблять ремонт, а потім за кошти обласного бюджету встановлять лінійний прискорювач. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у четвер, 21 жовтня.

«Плануємо придбати перший для області лінійний прискорювач. Він дасть змогу лікувати онкозахворювання за новітніми світовими практиками. Поки ж високоточні технології пацієнтам доводиться шукати в приватних клініках у столиці чи навіть за кордоном, – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов. – Такого обладнання не мають навіть сусідні області».

Лінійний прискорювач впливає на пухлину великими полями іонізуючого випромінювання, а КіберНіж (сучасна радіохірургічна система для найбільш ефективного та комфортного лікування ракових пухлин) знищує ракові клітини, які залишилися. Лінійні прискорювачі самостійно генерують випромінювання, тому не несуть загрозу радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Таке сучасне обладнання дозволяє максимально ефективно лікувати найбільш поширені форми онкозахворювань, як-от рак легень і рак молочної залози.

Використання нового комплексу для мешканців Полтавської області буде безкоштовним, а Полтавський онкодиспансер після укладання угоди з НСЗУ отримуватиме гроші за використання лінійного прискорювача й надання необхідної медичної допомоги хворим на рак.

Відповідне рішення про виділення 55 млн грн на придбання лінійного прискорювача затвердили депутати на позачерговій сесії Полтавської обласної ради.