Тимошенко: ситуацію з газом можна виправити за 2 тижні

Проблеми з початком опалювального сезону в Україні створені штучно, і їх можна було уникнути – якби влада завчасно подбала про створення паливних резервів і викорінила корупцію в енергетиці. Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Як завжди «несподівано» для урядовців, з’ясувалося, що в країні немає достатньої кількості природного газу і вугілля для того, щоб пройти опалювальний період, – зазначила вона. – Так, ще влітку треба було закачати природний газ в наші українські газові сховища, коли він коштував у 6 разів дешевше, ніж сьогодні. Але замість 38 мільярдів кубометрів, закачали лише 18, хоча на рахунку «Нафтогазу» кошти на це були. Також, щоб забезпечити електроенергією всю країну, нам треба мати мінімум 2,5 мільйони тон вугілля на складах, а там зараз – 600 тисяч».

Голова партії «Батьківщина» вважає, що дефіцит створений свідомо і є наслідком корупційної змови, втім, за словами Юлії Тимошенко, ситуацію ще можна виправити. Якщо діяти швидко і рішуче.

«Ми підготували проєкт постанови, який базується на рекомендаціях Єврокомісії, де ми по пунктах виклали, що треба робити, щоб вийти з кризи. Також ми внесли законопроєкт про зменшення податку на додану вартість до рівня 5%, і це дасть нам можливість суттєво здешевити енергоносії. Ми подали законопроєкт №4680, який віддає дешевий український газ населенню, бюджетній сфері, промисловцям. Все чітко прописано для того, щоб врятувати країну», – пояснила лідер «Батьківщини».

На її думку, достатньо двох тижнів, щоб поставити справедливу ціну на газ і віддати його не посередникам, а людям.