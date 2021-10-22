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Лещенко заявив, що чекає запрошення від Савіка Шустера на "Свободу слова"

Ексдепутат заявив, що має право на репліку.

Лещенко заявив, що чекає запрошення від Савіка Шустера на "Свободу слова"
Фото: Макс Левин

Щоб мати можливість відповісти на звинувачення, які пролунали на його адресу на каналі Україна-24, ексдепутат і журналіст Сергій Лещенко звернувся через Facebook до Савіка Шустера і його команди з вимогою надати йому можливість висловити свою точку зору і виділити час в п'ятничному етері «Свободи слова».

«Було приємно дізнатися, що вчора моє прізвище згадували весь вечір у різних ефірах телеканалу Ріната Ахметова Україна-24. Адже все, окрім некрологу, є рекламою. А також це тепер дає мені законне право на репліку. Отже, звертаюся до ведучого програми "Свобода слова" Савіка Шустера запросити мене для участі в ефірі цієї п’ятниці для дотримання балансу думок та неупередженості», - написав Лещенко.

У якості додаткового аргументу він нагадав про свою активну участь у кампанії на захист права Шустера виходити в етер в Україні. Йдеться про події 2016 року, коли програма Савіка Шустера була знята з етеру, а самому Шустеру було заборонено працювати в Україні.

«Як член комітету порятунку Савіка Шустера, власник клубної карти Шустера та переможець премії Шустера за минулі роки маю на це моральне право. А як громадянин України маю юридично гарантоване право на відповідь, - пояснив Лещенко і додав, що розраховує на позитивний результат. - Мої контакти відомі всім у цій редакції. Відмову вважатиму повним нехтуванням базових стандартів журналістики».

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