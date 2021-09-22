Кабмін не продовжив контракт із Лещенком та ще трьома членами наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів не продовжив контракти із головою наглядової ради "Укрзалізниці" та трьома членами, повноваження яких завершились 21 вересня 2021 року.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Зазначається, що 21 вересня закінчився термін дії контрактів чотирьох членів Наглядової ради "УЗ", а саме: Шевкі Аджунер (голова Наглядової ради, незалежний член, повноваження з липня 2018 року); Андреас Матьє (незалежний член, повноваження з червня 2018 року); Олег Журавльов (представник держави, повноваження з грудня 2019 року); Сергій Лещенко (представник держави, повноваження, повноваження з грудня 2019 року).

У червні цього року уряд подовжив дію контрактів всіх чотирьох членів наглядової на 3 місяці — до 19 вересня 2021 року.

До призначення нових державних і незалежних членів, діючим членом Наглядової ради залишається Адомас Азуолас Аудіцкас, строк дії контракту якого завершується в червні 2022 року.

Міністерство інфраструктури вже подало кандидатів на посади державних членів, їх призначення очікується найближчим часом. Також вже обрано рекрутингову компанію, яка проводитиме попередній відбір та оцінку незалежних членів наглядової.

Нагадаємо, Лещенко увійшов до наглядової ради "Укрзалізниці" в грудні 2019 року.