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На Донеччині відновили рух поїздів до станції Скотувата, яку обстріляли окупанти

З 23 вересня приміські поїзди №6011/6072 та №6003/6004 повертаються до звичайного графіка руху.

На Донеччині відновили рух поїздів до станції Скотувата, яку обстріляли окупанти
Фото: Пресцентр ООС

"Укрзалізниця" відновила звичайний графік руху поїздів у Донецькій області, тепер поїзди прямують до станції Скотувата, яку 9 вересня обстріляли окупаційні війська.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Відновлюємо звичайний графік руху поїздів, що прямують до станції Скотувата Донецької залізниці", - йдеться в повідомленні.

Так, із 23 вересня приміські поїзди №6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозова та №6003/6004 Ізюм - Скотувата - Святогірськ повертаються до звичайного графіка руху.

Нагадаємо, з 9 вересня маршрут цих поїздів було обмежено до станції Фенольна після артобстрілу з непідконтрольної Україні території.

У 2015 році через чисельні пошкодження залізничної інфраструктури станція Скотувата призупинила свою роботу, а у 2017 році рух потягів по ній зупинився повністю.

За ініціативою Командування операції Об'єднаних сил, керівництва "Укрзалізниці"та місцевих органів самоврядування у жовтні цього року на станції розпочалися ремонтно-відновлювальні роботи, які закінчилися 30 грудня 2019 року. 

На оновленій ділянці з 2019 року курсують дві пари приміських електропоїздів.

Залізнична станція Скотувата збудована у 1871 році у н.п. Верхньоторецьке. Станція відноситься до залізничної гілки Костянтинівка – Ясинувата.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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