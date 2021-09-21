В Запорізькій області стався вибух газу в приватному будинку, є постраждалий

В місті Токмак Запорізької області стався вибух газового балону в господарській будівлі на території приватного домоволодіння. Постраждав 71-річний власник будинку, з опіками його доставили до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області

Зазначається, що повідомлення про вибух правоохоронці отримали близько 18:15. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом відділення поліції, фахівці газової служби, медики, рятувальники ДСНС.

Фото: Нацполіція Фото з місця події

В ході проведених оперативних заходів правоохоронці встановили, що 71-річний мешканець міста Токмак, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, необережно поводився з газовим приладдям, в результаті чого спричинив вибух газового балону в господарській будівлі на території свого домоволодіння.

Внаслідок інциденту чоловік отримав тілесні ушкодження та 65% опіків тіла. Бригадою швидкої медичної допомоги постраждалий доставлений до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Попередньо прилеглі будинки не пошкоджені, постраждалих немає.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).

Це вже другий вибух у приватному домі на території Запорізької області за останню добу. Раніше сьогодні у Приморську Бердянського району Запорізької області стався вибух газу у двоповерховому приватному будинку. За інформацією правоохоронців, вибух стався при спробі 60-річного чоловіка скоїти самогубство. Власника оселі з-під уламків рятувальники витягнули живим.