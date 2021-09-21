Лабрадор неодноразово знаходив людей під завалами, а також "працював" у зоні АТО.

21 вересня в Тернополі провели на заслужений відпочинок лабрадора-ретривера на прізвисько Бім, котрий був першим собакою-рятувальником у лавах ДСНС у Тернопільській області.

Фото: tr.dsns.gov.ua

Про це повідомляє пресцентр обласного управління ДСНС.

"Упродовж службової кар’єри Бім не раз демонстрував свої професійні здібності у пошуково-рятувальних операціях на відкритій території та у техногенних завалах. Також, разом зі своїм провідником, довелося Бімові попрацювати і в зоні АТО", - сказано в повідомленні.

Бім є володарем міжнародного сертифікату рятувально-пошукового собаки. Він здатен був відшукати потерпілого в найекстремальніших умовах, міг знайти потерпілого у руїнах на чотириметровій глибині та відчути людину, котра знаходиться від нього на висоті до двох метрів.

Зазначається, що Бім також був наймолодшим учасником чемпіонату світу серед собак-рятувальників у Нідерландах та кращим у національному чемпіонаті, де у темряві віднайшов потерпілого швидше, ніж інші собаки - лише за чотири хвилини.

Фото: tr.dsns.gov.ua

Раніше у вересні кінологи силових служб України провели антитерористичні навчання. Силовики продемонстрували дії штурмових собак під час затримання умовного злочинця, виявлення вибухівки та розмінування.